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Глава ОКР Поздняков: предложение о включении россиян в сборную беженцев на ОИ неприемлемо

Глава ОКР Поздняков: предложение о включении россиян в сборную беженцев на ОИ неприемлемо
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на предложение о включении российских спортсменов в состав сборной беженцев для участие в предстоящих летних Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Ранее украинский дзюдоист Георгий Зантарая, выступая на Международном форуме спортсменов в Лозанне (Швейцария), предложил включить россиян в сборную беженцев вместо предоставления российским спортсменам нейтрального статуса.

«Это заявление неприемлемо, есть старинная мудрость — не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Поэтому хотел бы предостеречь тех, кто делает такие заявления, чтобы они сами в этой команде не оказались», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

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