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«Наша единственная надежда на медали на ОИ-2024». Charlie Hebdo поместил на обложку клопов

«Наша единственная надежда на медали на ОИ-2024». Charlie Hebdo поместил на обложку клопов
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Известное сатирическое издание Charlie Hebdo сыронизировало по поводу нашествия постельных клопов во Франции и поместило их на обложку, привязав к этой теме грядущие летние Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Постельные клопы: наша единственная надежда на медали на Олимпийских играх — 2024», — гласит надпись на обложке.

Напомним, в разгар Недели моды в Париже жители столицы в социальных сетях стали активно жаловаться на большое количество постельных клопов. Якобы большие особи ползают по поездам и автобусам Парижа, а также в больницах и кинотеатрах. Власти на официальном уровне признали эту проблему и назвали её причиной «большой поток туристов, приезжающих из других городов».

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