Поздняков: у нас есть всё для работы над развитием спорта и олимпийского движения в России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что у организации есть всё необходимое для совместной работы с олимпийскими советами над развитием спорта и олимпийского движения в России.

«Уверен, у нас есть всё необходимое для совместной эффективной работы. Самое главное — есть мощный человеческий потенциал, сильная команда профессионалов спортивной отрасли и уникальное экспертное сообщество, способное решать масштабные задачи любой сложности.

Сейчас наша задача совместно с олимпийскими советами — выстроить эффективное взаимодействие, не стоять на месте и делать всё необходимое для развития российского спорта и олимпийского движения в нашей стране», — написал Поздняков в своём телеграм-канале, говоря об открытии ежегодного Всероссийского форума олимпийских советов, который проходит в Уфе.