Призёр Олимпиады Джулфалакян — МОК: давите на политиков, но не наказывайте спортсменов

Армянский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян выступил на Международном форуме атлетов МОК в Лозанне (Швейцария) с призывом не наказывать спортсменов за политические конфликты, в которых участвуют их государства.

«Я хочу видеть как можно больше спортсменов. Меня зовут Арсен Джулфалакян, я представляю Объединённый мир борьбы (UWW), чемпион мира, серебряный медалист Олимпиады. Мне очень тяжело говорить, я, честно, не собирался здесь выступать, но после всей этой дискуссии я не смог отсидеться и промолчать.

Я из Армении, и сейчас в моей стране идёт война. 120 тысяч армян покидают свои дома, свою историческую землю. У нас убито большое количество людей. Официально мы даже не знаем сколько. Но я не хочу много говорить на эту тему и заставлять вас огорчаться. Этой информацией я хотел поделиться с коллегами из Украины и других стран, чтобы вы понимали, насколько чётко я осознаю ситуацию. Мне очень трудно держать себя в руках. Говорят, что мужчины не плачут, и вы не представляете, как я себя чувствую. Я стараюсь улыбаться, чтобы не показывать то, что происходит внутри меня. Мне очень жаль, что я, такой сильный и известный, не могу сделать ничего, чтобы остановить войну с Азербайджаном в моей стране и помочь моим соотечественникам.

Что я хочу донести до всех вас, очень известных людей в ваших странах, до президента МОК. Не запрещайте спорт. Давите на правительства стран, на политиков. Но не наказывайте спортсменов, у которых нет другой профессии. Меня спрашивали: вы связывались с украинскими атлетами? Да, я общался со многими спортсменами из Украины, потому что у меня там друзья. Я много лет провёл на Украине, это очень близкая для меня страна. То же самое относится и к России. Я общался со спортсменами и из России, и из Беларуси. И я знаю, как они страдают – спортсмены из всех этих стран. Из моей страны, из африканских стран…

Ещё один мой месседж: вы можете себе представить, что произойдёт, если вы «забаните» всех молодых спортсменов? Что им останется – только криминал? Что ещё они будут делать? Западные страны «запретили» образование, запретили культуру. Сейчас «забанят» спорт. Что произойдёт с будущим поколением? Как после этого мы будем смотреть им в глаза? Как я объясню моим товарищам, коллегам, почему им запрещено выступать в соревнованиях?

Неделю назад в Сербии прошёл чемпионат мира по борьбе. Там выступала масса россиян и белорусов – под флагами других стран: Албании, Македонии, Словении. Они соревновались с украинцами, и у нас не было ни одного конфликта. У нас были и спортсмены в нейтральном статусе. На одном ковре боролись армяне и азербайджанцы. Как объяснить, почему армянские и азербайджанские спортсмены могут бороться друг с другом, а российские и украинские – нет?

Спорт – не поле боя. Спорт должен быть мирным островом, возможностью, с помощью которой мы могли бы строить мосты. Да, может быть, это звучит идеализированно, но, если мы разрушим и этот остров, мы, возможно, вообще не найдём никакого решения. Давить надо на политиков, но не на спортсменов. У них нет другой профессии, кроме спорта. Если мы разрушим их мечту, как мы им потом объясним это?

Представительница Германии ранее отметила, что мы должны понимать, почему мы это делаем. Я хочу сказать: как мы объясним женщинам, почему мы запрещаем им выступать, если они не имеют ничего общего с конфликтами? Да, если спортсмены задействованы в конфликтах, если они в чём-то виновны, причём во всех странах, мы должны их наказывать. И для этого у нас есть рекомендации МОК. Но за что наказывать спортсменов, которые ни в чём не виноваты, которые не разбираются в политике, которые даже не могут голосовать на выборах, потому что кому-то из них меньше 18 лет? Но мы наказываем всех. И, на мой взгляд, это несправедливо. Задумайтесь над этим. Ещё раз обращаюсь ко всем, и к господину президенту МОК: давите на политиков, чтобы останавливать конфликты!» — приводит слова Джулфалакяна армянское издание Sportball24.