ОКР подал в швейцарский суд иск с требованием о взыскании с МОК $ 8 млн

Олимпийский комитет России (ОКР) подал в швейцарский суд иск с требованием о взыскании с Международного олимпийского комитета (МОК) более $ 8 млн.

«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» — $ 3,71 млн мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платёж больше $ 5 млн, общая задолженность у них порядка $ 8 млн с лишним. Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», — заявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее ОКР отказался от участия в Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, а затем опубликовал заявление о том, что организация сейчас не видит смысла во взаимодействии с ЕОК.