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НОК Украины призвал МОК наказать Олимпийский комитет России

НОК Украины призвал МОК наказать Олимпийский комитет России
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал Международный олимпийский комитет (МОК) наказать Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Глава НОК Украины Виктор Гутцайт направил соответствующее письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с требованием применить санкции к Олимпийскому комитету России. Заявление было опубликовано на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав комитета. Решение было принято 5 октября на заседании исполкома организации.

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