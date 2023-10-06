ОКР: нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов?

Олимпийский комитет России отреагировал на новость о том, что в Париже, где с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут Олимпийские игры, нашествие постельных клопов. Известное сатирическое издание Charlie Hebdo даже назвало насекомых единственной надеждой Франции на медали.

«Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для Официальных делегаций. Теперь Оргкомитет Игр «Париж-2024» столкнулся с новыми вызовами — стремительно ухудшающимися санитарными условиями.

Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран.

При этом остаётся вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…» — написала пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.