Чен — о решении ОКР по ЕОК: на ассамблее огласят неадекватные предложения по России

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала решение Олимпийского комитета России (ОКР) не взаимодействовать с Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК).

«Раз наш самый терпеливый ОКР принял решение не взаимодействовать с ЕОК, это говорит о том, что на ассамблее будут присутствовать неадекватные люди, которые наверняка огласят свои неадекватные предложения по поводу России.

Видимо, в этот раз поступило что-то экстраординарное, учитывая позицию ОКР, которая всегда была адекватная, рассудительная и нерезкая, несмотря на весь негатив в нашу сторону. Так что я полностью на стороне нашего комитета, потому что в нём состоят уважаемые и именитые спортсмены, которые внесли огромный вклад в развитие российского спорта», — приводит слова Чен RT.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не примет участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов, несмотря на приглашение к участию в мероприятии по видеосвязи.