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Министерство культуры и спорта Израиля запретило спортсменам выезжать за границу

Министерство культуры и спорта Израиля запретило спортсменам выезжать за границу
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Министерство культуры и спорта Израиля объявило о том, что израильские спортсмены и делегации не могут выезжать за границу в связи с напряжённой политической ситуацией в стране.

«Согласно руководящим указаниям службы безопасности Израиля, спортсменам и делегациям любого рода запрещено покидать страну с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении Министерство культуры и спорта Израиля.

Важно отметить, что ранее, в связи со сложившейся ситуацией, министерство также объявило, что всем культурным и спортивным органам и учреждениям запрещено проводить какие-либо мероприятия в это время и необходимо отменить все ожидаемые мероприятия по всей стране.

Учитывая новые обстоятельства, есть высокая вероятность того, что израильские спортсмены, а именно дзюдоисты и пловцы, могут не попасть на Олимпийские игры в Париже, поскольку в ближайшее время запланированы такие соревнования как Большой шлем в Абу-Даби по дзюдо и этап Кубка мира по плаванию, которые являются критериями для отбора на Олимпийские игры.

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