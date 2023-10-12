В МОК заявили, что отстранение ОКР не скажется на допуске нейтральных атлетов на ОИ-2024

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024 будет принято в необходимое время вне зависимости от отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее МОК временно отстранил ОКР. В заявлении организации сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«Рекомендации [по спортсменам] остаются в силе. МОК оставляет за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до Олимпиад в Париже и Милане и Кортина-д`Ампеццо в необходимое время.

Отстранение ОКР не повлияет на решение по допуску нейтральных спортсменов до Игр. Технически всё будет идти так же, как и раньше, в соответствии с рекомендациями МОК.

Дедлайна по решению по поводу участия нейтральных атлетов нет, мы всегда об этом говорили. Оно будет принято в подходящий момент. Думаю, это будет незадолго до Олимпиады», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.