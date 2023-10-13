Бах заявил, что МОК не установил крайнего срока по снятию отстранения ОКР

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) не существует. При принятии решений о статусе организации МОК будет опираться на развитие ситуации.
«Дедлайна по снятию отстранения ОКР нет, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить развитие ситуации», — заявил Бах на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия). Его слова приводит издание «РИА Новости Спорт».
Напомним, МОК принял решение об отстранении ОКР после того, как организация включила в свой состав олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отдельно МОК отметил, что россияне сохраняют шансы на выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе.