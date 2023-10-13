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Бах заявил, что МОК не установил крайнего срока по снятию отстранения ОКР

Бах заявил, что МОК не установил крайнего срока по снятию отстранения ОКР
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) не существует. При принятии решений о статусе организации МОК будет опираться на развитие ситуации.

«Дедлайна по снятию отстранения ОКР нет, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить развитие ситуации», — заявил Бах на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия). Его слова приводит издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, МОК принял решение об отстранении ОКР после того, как организация включила в свой состав олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отдельно МОК отметил, что россияне сохраняют шансы на выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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