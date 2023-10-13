МОК: многие федерации, ещё не допустившие россиян на турниры, близки к этому решению

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что многие федерации, которые ещё не допустили российских спортсменов в нейтральном статусе на турниры в соответствии с рекомендациями организации, движутся к этому решению. Также он отметил, что международные федерации должны принять решение о допуске россиян либо в конце 2023 года, либо в начале 2024 года.

«В каждом виде спорта, где соревнуются (российские) нейтральные атлеты, это было спокойное возвращение, как и сказал президент МОК Томас Бах. Мы не наблюдали никаких протестов или отказов, у нас позитивный фидбек от атлетов, которые соревнуются на равных условиях. Большинство остальных федераций, где это возвращение ещё не состоялось, подтвердили, что движутся к этому возвращению, они находятся на разных стадиях, завершение процесса планируется некоторыми к концу этого года, некоторыми — к началу следующего», — заявил Макконнелл на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия). Его слова приводит издание «РИА Новости Спорт».