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Бах назвал санкции в платёжной системе причиной задержки выплат ОКР

Бах назвал санкции в платёжной системе причиной задержки выплат ОКР
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что задержка выплат Олимпийскому комитету России (ОКР) произошла из-за санкций в сфере платёжных систем.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда выплаты не могли быть совершены по причине санкций, которые были наложены на платёжную систему. Но я не знаю, какая сумма накопилась», — сказал Бах на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия). Его слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что ОКР подал на МОК в суд из-за задолженности по выплатам в размере более $ 8 млн.

С четверга, 12 октября, ОКР отстранён от работы в МОК до особого уведомления. Причина отстранения — принятие ОКР в свой состав олимпийских комитетов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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