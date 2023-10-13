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Бах рассказал, что страны Африки просили МОК рассмотреть вопрос снятия санкций с россиян

Бах рассказал, что страны Африки просили МОК рассмотреть вопрос снятия санкций с россиян
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что африканские страны обращались к организации с просьбой рассмотреть вопрос о снятии санкций с российских и белорусских спортсменов.

«На форуме олимпийцев мы получили отклик, особенно от африканского континента, который попросил рассмотреть вопрос отмены ограничений и условий, принятых в отношении российских и белорусских спортсменов. Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации», — заявил Бах на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия). Его слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее глава МОК рассказал, что большинство международных федераций, которые ещё не допустили россиян в качестве нейтральных атлетов на турниры, планируют это сделать либо в конце 2023 года, либо в начале 2024-го.

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