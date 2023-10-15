МОК не поддержал попытки влияния государств на участие российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) негативно отреагировал на попытки вмешательства некоторых стран в вопрос допуска российских спортсменов на соревнования, отметив, что мировое спортивное сообщество массово поддержало участие нейтральных атлетов, в том числе на Международном олимпийском форуме в Лозанне. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами организации Джеймс Маклауд во время сессии МОК в Мумбаи.

«‎В целом спортивное сообщество проявило сильную поддержку возвращению индивидуальных нейтральных спортсменов на международные соревнования, что было подтверждено во время Международного олимпийского форума в Лозанне.

В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта, некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией»‎, — приводит слова Маклауда ТАСС.