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Пять новых видов спорта включены в программу ОИ-2028

Пять новых видов спорта включены в программу ОИ-2028
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Программа летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, официально пополнилась пятью новыми видами спорта. В программу летних Игр были включены: флаг-футбол (разновидность американского футбола с ограниченными контактами), сквош, лакросс, бейсбол/софтбол и крикет. Это решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.

Флаг-футбол и сквош впервые входят в программу Игр, остальные виды спорта уже были представлены на Олимпиадах: крикет — в 1900 году, лакросс — в 1904 и 1908 годах, бейсбол/софтбол был в программе шесть раз (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2021).

Против включения этих видов спорта в программу Олимпиады в США проголосовали только два члена Международного олимпийского комитета. Напомним, Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе состоятся с 14 по 30 июля 2028 года.

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