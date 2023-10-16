Оргкомитет ОИ-2028 гарантировал въезд в США каждому спортсмену
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Глава оргкомитета Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман на сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи (Индия) гарантировал каждому спортсмену въезд в США.
«Мы тесно сотрудничаем с властями США. Первая трудность, с которой мы столкнулись после получения Игр, была связана с участием иранской команды в турнире в Лас-Вегасе. И ей это удалось — они приехали. И мы гордимся возможностью нашей страны предоставить въезд каждому спортсмену на Земле. Так и будет, и я даже могу заверить вас в том, что это же касается каждой лошади, которая отберётся для участия в соревнованиях. Знаю, что прежде с этим были проблемы», — цитирует Вассермана ТАСС.
Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
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