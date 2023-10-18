«Нет документов — нет Олимпийских игр». Строители устроили забастовку на объекте ОИ-2024

Около 120 рабочих в Париже устроили забастовку на территории арены «Порт-де-ла-Шапель», которая должна принять соревнования по бадминтону и художественной гимнастике в рамках Олимпийских игр 2024 года. На арене также планируется принять соревнования по бадминтону и пауэрлифтингу во время Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Рабочие требуют от работодателя официально заключить с ними контракты и предоставить им документы, которые впоследствии позволят получить легальное место жительства и разрешение на работу. «Нет документов – нет Олимпийских игр», — приводит слова бастующих агентство Reuters.

Это не первый случай, когда забастовки рабочих срывают работу на строительных площадках Парижа-2024. В марте 2023 года бастующими электриками и газовиками была отключена подача электроэнергии на строительную площадку Олимпийской деревни в Сен-Дени.