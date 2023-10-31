Ожидаемое число посетителей церемонии открытия Олимпиады-2024 сократилось до 400 тыс.

В правительстве Франции рассчитывают, что церемонию открытия летних Олимпийских игр ‒ 2024 в Париже посетят 400 тыс. человек, сообщил французский телеканал RMC Sport.

По информации источника, 300 тыс. зрителей будут наблюдать за церемонией с верхних набережных реки Сены, еще 100 тыс. ‒ с нижних набережных. Места на верхние набережные будут распределены Министерством внутренних дел Франции в начале 2024 года. Билеты на нижние набережные уже были распроданы через кассу соревнований.

В октябре 2022 года министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемонию открытия Олимпийских игр сможет посетить 600 тыс. зрителей. Затем, в мае этого года, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что на мероприятии в Париже смогут присутствовать 500 тыс. зрителей. Однако, как отмечает телеканал, ещё одно сокращение числа зрителей на церемонии поможет обеспечить большую безопасность в течение мероприятия.

Церемония открытия летних Игр пройдёт 26 июля 2024 года на реке Сена. Делегации команд проплывут на лодках от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни.