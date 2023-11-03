МИД России назвал позицию МОК в отношении россиян сегрегацией по национальному признаку

Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации опубликовало официальное заявление, прокомментировав позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения россиян от международных соревнований.

Ранее в МОК заявили, что в отношении Израиля на фоне конфликта в Секторе Газа не будут применены меры, подобные принятым по отношению к России и Беларуси. При этом свою позицию по россиянам МОК обосновал нарушением олимпийского перемирия в 2022 году.

«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии», недопустимы. Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям. Подход Комитета не может быть расценён иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

В очередной раз вынуждены напомнить, что термин «олимпийское перемирие» не упоминается в олимпийской Хартии. Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам-членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями», — говорится в заявлении МИД.

Также МИД отметил, что «заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку», и потребовал, чтобы «международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных команд в Олимпиадах и придерживались буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики».