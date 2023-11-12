Поздняков: подготовка олимпийского резерва — задача номер один

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступая на презентации Международных спортивных игр «Дети Азии» в рамках форума-выставки «Россия», заявил о главной задаче комитета на время действия санкций, инициированных Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Подготовка резерва для нас — задача номер один, мы отдаем себе отчёт, что олимпийская команда, которая будет выступать без всяческих ограничений и выдуманных рекомендаций, должна быть боеспособной и должна выполнять задачу, которая указана в стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации, и, безусловно, команда должна быть конкурентоспособной», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, 28 февраля 2022 года МОК выступил с рекомендацией о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет порекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.