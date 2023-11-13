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Мария Захарова: как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению

Мария Захарова: как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху на его слова о том, что спорт не может быть вне политики, но «должен быть политически нейтральным».

«Напомню, что спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению», – заявила представитель МИД РФ Захарова в телеграм-канале.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решён.

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