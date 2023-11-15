Фетисов: полная деградация МОК. Что вы сделали со всеми столетними принципами?

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал работу Международного олимпийского комитета (МОК). Он считает, что организация стремительно деградирует.

«МОК — это коллективное решение. Достаточно крутые ребята его в свое время основали и развивали — принцы, короли, шейхи, великие олимпийские чемпионы. А теперь — деградация полная. Не знаю, как они теперь будут смотреть в глаза всем остальным. Я достаточно хорошо знаю Баха и компанию, со всеми общался. Они казались мне самодостаточными людьми, со всем уважением и соблюдением принципов. Так было раньше. На самом деле, они рулят самой крутой общественной организацией на планете Земля. Четыре миллиарда людей никто не собирает у экранов телевизоров. И что вы сделали со всеми столетними принципами?» — сказал Фетисов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в октябре этого года в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок.