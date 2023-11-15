Фетисов: Олимпийская хартия нарушена многократно. МОК сожгли все мосты

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил об изменившихся принципах Международного олимпийского комитета (МОК).

«Противно на эту тему говорить из раза в раз. Олимпийская хартия нарушена многократно. Я сам играл в период холодной войны, добившись всех успехов. Потом уехал в Америку, еще когда холодная война не кончилась. Меня там никто не ждал с распростертыми объятьями. Но ничего, спорт в итоге преодолел все эти разногласия. У меня куча друзей по миру, я был послом ООН по пяти программам в одно время. И всё это мне дал спорт, хоккей. Теперь у Баха и МОК другая ответственность. Они сожгли все мосты. И как теперь навести новые?» — сказал Фетисов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в октябре этого года в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок.