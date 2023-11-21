Журова: другие страны не хотят соревноваться с русскими. Слова Баха — двойные стандарты

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и НОК.

«Эти слова Баха имеют отношение ко всем, кроме нас. Потому что дальше МОК всегда начинает идти на поводу у стран, которые начинают всячески бойкотировать соревнования. Получается, у одних стран (спортсмены) несут ответственность за правительство, а у других — нет, по мнению МОК. Как это называется? Другие страны начинают бойкотировать, возмущаться. И мы не можем участвовать в соревнованиях, потому что другие не хотят там видеть русских. Что это? Не что иное, как национализм и двойные стандарты в любом случае. Сколько раз мы это уже говорили и не перестанем говорить, к сожалению», — сказала Журова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью‑Йорке Томас Бах заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и НОК.