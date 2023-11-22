Объявлено имя первого факелоносца олимпийской эстафеты 2024 года

22 ноября 2023 года состоялась пресс-конференция, организованная Олимпийским комитетом Греции. На ней прошла презентация эстафеты олимпийского огня для предстоящих в 2024 году Игр в Париже. В ходе мероприятия было объявлено имя человека, который начнёт эстафету. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Первым факелоносцем олимпийской эстафеты 2024 года станет чемпион Олимпийских игр в Токио, чемпион Греции по гребле Стефанос Нтускос.

Олимпийский огонь будет зажжен на родине Игр в Олимпии (Греция) 16 апреля 2024 года в ходе традиционной церемонии и передан Нтускосу. 26 апреля огонь, прошедший путь через материковую Грецию и её острова с помощью 600 факелоносцев, будет передан организаторам Игр в Париже. Последним факелоносцем станет серебряный призер Олимпийских игр по водному поло Иоаннис Фунтулис.