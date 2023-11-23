Мэр Парижа: мы не сможем решить вопрос работы общественного транспорта до ОИ-2024

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что вопрос с оптимальной работой общественного транспорта в городе не будет решён до летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году.

«У нас всё ещё есть трудности с работой общественного транспорта. Нам не удастся выйти на оптимальный уровень пунктуальности и комфорта к Олимпийским играм. Этот вопрос не будет решён, мы не будем готовы. В городе есть места, где летом будут проблемы с транспортом из-за недостаточного количества поездов. Интервалы движения будут высокими. В этом вина не только региона Иль-де-Франс, но и правительства. Мы делаем всё возможное, но я обеспокоена», — приводит слова Идальго AFP.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.