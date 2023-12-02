Олег Матыцин — о спорте в России: санкции помогли нам осознать наши ресурсы, наши резервы

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что санкции, введённые в отношении российских спортивных организаций, помогли осознать ресурсы и резервы России в этой сфере.

«Как известно, президент у нас самый спортивный. Мы должны оправдать его доверие, потому что спорт всегда был на передовой. Сегодня тоже очень непростой период, не только потому что санкции. Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, наши резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны. Надо, чтобы как можно больше детей занимались спортом, чтобы мы гордились званием чемпиона России, как вы гордились званием чемпиона СССР», — приводит слова Матыцина с открытия ежегодного торжественного вечера Российского союза спортсменов издание «РИА Новости Спорт».