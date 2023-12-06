Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Министр спорта Франции заявила об отсутствии плана Б для церемонии открытия ОИ-2024

Министр спорта Франции заявила об отсутствии плана Б для церемонии открытия ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Французское правительство по-прежнему планирует провести церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года на реке Сена. О переносе на данный момент речи не идёт, несмотря на опасения по поводу безопасности, которые, по данным некоторых медиа, есть и у служб, ответственных за её обеспечение.

«Плана Б нет, у нас есть план А, в рамках которого у нас есть несколько альтернатив», — заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера радио France Inter.

По её словам, «террористическая угроза, и в частности исламистская угроза, существует». Она также добавила, что «она не нова и не характерна ни для Франции, ни для Игр».

В прошлую субботу мужчина, известный властям как радикальный исламист с психическими расстройствами, зарезал немецкого туриста недалеко от Эйфелевой башни на берегу Сены. Французская прокуратура расследует происшествие как предполагаемый террористический акт.

Материалы по теме
Франция задействует 15 тыс. военных для охраны ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android