Министр спорта Франции заявила об отсутствии плана Б для церемонии открытия ОИ-2024

Французское правительство по-прежнему планирует провести церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года на реке Сена. О переносе на данный момент речи не идёт, несмотря на опасения по поводу безопасности, которые, по данным некоторых медиа, есть и у служб, ответственных за её обеспечение.

«Плана Б нет, у нас есть план А, в рамках которого у нас есть несколько альтернатив», — заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера радио France Inter.

По её словам, «террористическая угроза, и в частности исламистская угроза, существует». Она также добавила, что «она не нова и не характерна ни для Франции, ни для Игр».

В прошлую субботу мужчина, известный властям как радикальный исламист с психическими расстройствами, зарезал немецкого туриста недалеко от Эйфелевой башни на берегу Сены. Французская прокуратура расследует происшествие как предполагаемый террористический акт.