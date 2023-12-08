МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе

Российские и белорусские спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году. Согласно заявлению Международного олимпийского комитета (МОК), они смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе.

В пресс-релизе МОК сохраняются правила, опубликованные организацией в марте 2023 года. В частности, отмечается, что не будут допущены до турнира спортсмены и члены их команд, которые активно поддерживают СВО. Также до Олимпиады не допустят атлетов, имеющих контракты с органами национальной безопасности и военными структурами.

Но без флага в любом виде: МОК категорически против демонстрации российской символики на любых мероприятиях ОИ-2024

На Олимпийских играх запрещено демонстрировать любые государственные символы России и Беларуси в рамках любых официальных мероприятий. Также на соревнования не будут приглашены российские и белорусские государственные чиновники.