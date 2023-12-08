Хоркина — о допуске России на ОИ-2024: нейтральный статус — сколько можно?

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина призналась, что без особого энтузиазма восприняла новость о допуске квалифицировавшихся россиян на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Команды не допускают, ограничения и условия существуют. Лично для меня это вообще не новость — я её даже не заметила. Что это такое? Нейтральный статус. Сколько можно? Это ни о чём в рамках олимпийского движения и правил, которые существуют, хартии. Для них, может, это событие. Они же должны показать какую-то свою работу. Для меня ничего не поменялось», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 8 декабря, стало известно, что квалифицировавшиеся в своих видах спорта российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.