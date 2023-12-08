В МОК рассказали, в какой форме допущенные российские атлеты будут выступать на ОИ-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) раскрыл, в какой форме допущенные российские спортсмены будут выходить на соревнования на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

«Форма нейтральных атлетов для соревнований, разминки или медальных церемоний должна быть полностью белой или однотонной и без каких-либо нанесений — будь то логотипы или реклама. На экипировке может быть использована лишь эмблема МОК или аббревиатура AIN (индивидуальные нейтральные атлеты)», — говорится в официальном пресс-релизе организации, выпущенном сегодня, 8 декабря.