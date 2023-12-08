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Спортсменам из России придётся пользоваться общественным транспортом на Олимпиаде в Париже

Спортсменам из России придётся пользоваться общественным транспортом на Олимпиаде в Париже
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Спортсменам из России, которые отправятся на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе, придётся пользоваться в Париже общественным транспортом. Ранее об этом рассказывал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

«В Корее мы арендовывали минивэны, чтобы спортсмены могли уезжать удобно, а не ждать по три часа. Минивэн стоит порядка $ 2000, а пропуск на него – порядка $ 1000. Плюс водитель – 43 доллара в час. Такое делали все федерации, у Италии было 30 минивэнов – красивые, брендированные. Нейтральный спортсмен будет вынужден пользоваться общественным транспортом и терять время, которое можно потратить на восстановление», — говорил Сенглеев.

Напомним, сегодня, 8 декабря, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

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