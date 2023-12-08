Губерниев: решение МОК о допуске россиян к ОИ-2024 ничего за собой не несёт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить квалифицировавшихся в своих видах спорта россиян на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция), если они выполнят ряд условий.

«Ничего же не изменилось. Мы по-прежнему туда в большинстве своём не поедем. Это какой-то абсолютно формальный шаг, который никак нас не приближает к тому, что мы вновь дружно ворвёмся в большую олимпийскую семью. Решение ничего за собой не несёт.

Думаю, число квалифицировавшихся спортсменов увеличится, но незначительно. К сожалению, поедут не так много спортсменов. Но мы будем их поддерживать и всячески желать удачи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.