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Губерниев: решение МОК о допуске россиян к ОИ-2024 ничего за собой не несёт

Губерниев: решение МОК о допуске россиян к ОИ-2024 ничего за собой не несёт
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить квалифицировавшихся в своих видах спорта россиян на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция), если они выполнят ряд условий.

«Ничего же не изменилось. Мы по-прежнему туда в большинстве своём не поедем. Это какой-то абсолютно формальный шаг, который никак нас не приближает к тому, что мы вновь дружно ворвёмся в большую олимпийскую семью. Решение ничего за собой не несёт.

Думаю, число квалифицировавшихся спортсменов увеличится, но незначительно. К сожалению, поедут не так много спортсменов. Но мы будем их поддерживать и всячески желать удачи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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