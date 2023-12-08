В МОК разъяснили, могут ли награды россиян быть включены в медальный зачёт ОИ-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) исключил возможность включения наград российских и белорусских спортсменов, которых допустят до Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в общий медальный зачёт соревнований.

«Отдельные нейтральные спортсмены могут быть награждены олимпийскими медалями и дипломами за свои выступления, но их коллективные результаты не могут быть включены в какой-либо общий медальный зачёт Игр 2024, составленный третьими сторонами, поскольку спортсмены будут участвовать в индивидуальном порядке», — говорится в официальном пресс-релизе организации, выпущенном сегодня, 8 декабря.

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.