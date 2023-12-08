Матыцин: те спортсмены, которые добились права участвовать в Олимпиаде, будут участвовать

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже (Франция) в статусе нейтральных индивидуальных атлетов.

«Конечно, те спортсмены, которые добились успеха на соревнованиях и добились права участвовать, наверное, они будут участвовать. Мы всегда болеем за наших, это наши спортсмены, члены нашей спортивной семьи, продукт нашей спортивной системы, как бы ни пытались её кромсать, вносить раскол внутри российского общества, противопоставлять одних спортсменов другим», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, ранее МОК сообщил, что на Олимпиаду квалифицировались 11 нейтральных спортсменов, среди которых восемь россиян.