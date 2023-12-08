Министр спорта Украины раскритиковал решение МОК допустить россиян на ОИ-2024

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить квалифицировавшихся в своих видах спорта россиян на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того как проведём консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — приводят слова Бидного социальные сети ведомства.

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.