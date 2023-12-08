Во Франции отметили логичность решения МОК о допуске россиян на Олимпийские игры

Французское издание Ski-Nordique, специализирующееся на лыжных гонках и биатлоне, отметило, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция) логично, так как атлеты не несут ответственности за сложившуюся политическую ситуацию.

«Решение МОК кажется логичным, поскольку никто не санкционирует израильских, палестинских, иранских и других спортсменов; на земле уже 50 лет нет недостатка в конфликтах, особенно с участием США.

Будем надеяться, что Международный олимпийский комитет будет прагматично относиться к критериям участия в Олимпийских играх, ведь все эти спортсмены, как мы уже говорили, ничего не просили и не несут ответственности за сложившуюся ситуацию», — сказано в статье.

Также издание отменило, что решение МОК открывает двери для возвращения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине (Италия).