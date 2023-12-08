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Глава минспорта Швеции: северные страны пошли против решения МОК о допуске россиян на ОИ

Глава минспорта Швеции: северные страны пошли против решения МОК о допуске россиян на ОИ
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Глава министерства спорта Швеции Якоб Форссмед эмоционально отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

«Считаю возмутительным и очень прискорбным решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Нейтральный флаг – это иллюзия! Хорошо, что северные страны пытались предотвратить это решение и пошли против него», — приводит слова Форссмеда Expressen.

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