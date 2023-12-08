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ВАДА лишило Олимпийский совет Азии соответствия статусу из-за использования флага КНДР

ВАДА лишило Олимпийский совет Азии соответствия статусу из-за использования флага КНДР
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило Олимпийский совет Азии (ОСА) соответствия статусу из-за использования флага КНДР на турнирах под его эгидой. Согласно постановлению ВАДА, опубликованному в 2021 году, спортсмены из КНДР должны выступать в нейтральном статусе, так как в государстве нет чёткой и работающей системы допинг-контроля.

Причиной лишения ОСА статуса соответствия требованиям ВАДА стало выступление атлетов из КНДР под своим флагом на Азиатских играх в 2023 году. 16 ноября агентство направило ОСА официальное уведомление о несоблюдении критериев, однако за 21 день, в которые была возможна подача апелляции, Олимпийский совет Азии так и не решил апеллировать претензию ВАДА.

Согласно пресс-релизу ВАДА, OCA будет обязан выплатить штраф в размере $ 500 тыс.

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