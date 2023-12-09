Ишмуратова прокомментировала условия допуска российских спортсменов на ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Смысла ехать туда с такими условиями нет. Это издевательство. И что, терпеть эти издевательства? Мы же понимаем, что судьи, которые будут работать на соревнованиях, будут смотреть вообще не в нашу сторону. И нельзя исключать каких‑то провокаций. Конечно, это будет плохо способствовать психологическому климату. Мы не знаем, как спортсмены вынесут этот прессинг», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

В пятницу МОК объявил, что допустит спортсменов из России и Беларуси, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.