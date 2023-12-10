Быстров — о допуске россиян на ОИ: спортсмены не должны подчиняться политикам

Бывший футболист московского «Спартака», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры ‑ 2024 в нейтральном статусе.

«Возвращение на ОИ? Отлично, спортсмены не должны подчиняться политикам, а должны заниматься своим делом. Запрет на интервью? Мы на это никак не можем повлиять. Не думаю, что им может кто‑то запретить. Выступила, пошла и дала интервью», — сказал Быстров в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов.