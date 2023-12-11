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Ольга Богословская прокомментировала заявление Украины по поводу возможного бойкота Игр в Париже

Богословская: не думаю, что ради участия Украины МОК будет менять своё решение
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Призёр Олимпиады по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала заявление Украины по поводу возможного бойкота Игр в Париже.

«Украина собирается бойкотировать Олимпийские игры после того, как МОК нас допустил. Что ж, это их дело. Каждая команда сама принимает решение по этому вопросу. Пусть следуют своему плану. Нас это не касается, потому что россиян уже и так очень сильно ограничили в правах. И на сегодняшний день на Игры едет скудное количество спортсменов из России. И не факт, что оно возрастёт. А что касается международного комитета, то не думаю, что ради участия Украины они будут менять своё решение. Члены организации определились и выработали свод определённых правил для атлетов из России и Беларуси. Была проведена колоссальная работа. Так что если этот вопрос будет подниматься, то решать его будут на дипломатическом уровне», — приводит слова Богословской RT.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов.

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