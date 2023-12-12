На Украине передумали отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что Украина пока решила не отказываться от участия в Олимпийских играх 2024 года в связи с нецелесообразностью.

«Олимпиада – это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным. У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать всё, чтобы россияне туда не попали», – приводит слова Бидного «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Рада».

Напомним, 10 декабря Бидный указал на возможность бойкотирования Игр со стороны Украины, если они увидят «неконструктивную позицию» МОК, который будет поддерживать участие россиян. Ранее Бидный назвал решение МОК «безответственным» и заявил, что участие Украины в Играх после этой новости будет обсуждаться в кругах высшего политического руководства страны.