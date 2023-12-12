Президент Латвии допустил бойкот Олимпиады из-за допуска России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил бойкот Олимпийских игр в Париже из-за допуска к турниру российских и белорусских спортсменов.

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть на Олимпиаде выступающих украинских или латвийских спортсменов. Но это, конечно, решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые недовольны этими решениями», — приводит слова Ринкевичса Lithuanian National Radio and Television.

Напомним, ОИ-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.