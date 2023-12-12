Глава ОКР Поздняков: лишь единичные российские спортсмены смогут принять участие в ОИ-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что немногие российские спортсмены согласятся принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на условиях, сообщённых Международным олимпийским комитетом (МОК). Глава ОКР подчеркнул, что организация по-прежнему считает условия допуска россиян на Олимпиаду неприемлемыми.

«Ещё в конце марта, когда вышли первые рекомендации МОК в отношении международных спортивных федераций, я говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны, правовая основа у этих решений отсутствует. Многие руководители спортивных федераций пытались изменить эти условия, эти рекомендации. В некоторых случаях это получилось, но тем не менее МОК настаивает на том, о чём заявил в марте, и на этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде. К сожалению, ОКР временно отстранён, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Ранее МОК допустил спортсменов из России и Беларуси на предстоящую летнюю Олимпиаду в нейтральном статусе при соблюдении ряда дополнительных критериев. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.