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Во Франции отреагировали на возможность проведения в стране зимней Олимпиады-2030

Во Франции отреагировали на возможность проведения в стране зимней Олимпиады-2030
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Президент Федерации лыжного спорта Франции (FFS) Фабьен Сагез позитивно относится к проведению зимних Олимпийских игр — 2030 во Франции.

«Это одна из самых больших новостей, которую вы можете себе представить, когда вы возглавляете такую федерацию, как FFS. Теперь у нас впереди шесть лет, которые подстегнут нас, обеспечат ресурсами, приведут молодое поколение к олимпийской цели», — приводит слова Сагеза французское издание L'Equipe.

Отметим, что FFS уже несколько лет была финансово ограничена, поэтому президент нацелен с помощью прихода частных партнёров улучшить финансовое положение на 20-30%. Так, по его мнению, получится реализовать те спортивные цели и программы, которые сейчас кажутся недостижимыми.

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