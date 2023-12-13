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Зюганов — о нейтральном статусе россиян на ОИ: печально и обидно за МОК и эти соревнования

Зюганов — о нейтральном статусе россиян на ОИ: печально и обидно за МОК и эти соревнования
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Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к участию в предстоящих летних Олимпийских играх в столице Франции Париже, прокомментировав нейтральный статус атлетов.

«Если ты едешь на международные соревнования, то должен представлять свою державу, свой клуб, высоко держать свой флаг. Когда вам навязывают всё остальное, то это абсолютно не нормально. Решение МОК ни на йоту не соответствует Олимпийской хартии. Когда человек приезжает и выступает с какой-то нашивкой и непонятно какую страну представляет — печально и обидно за олимпийский комитет и эти соревнования», — цитирует Геннадия Зюганова ТАСС.

Напомним, МОК принял решение о допуске спортсменов из Беларуси и России на XXXIII Летние Олимпийские игры в случае успешного преодоления квалификационного отбора. При этом, нейтральным спортсменам запрещена демонстрация государственной символики, а российские и белорусские чиновники в Париж приглашены не будут.

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