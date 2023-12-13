Глава USADA назвал решение о допуске россиян на ОИ-2024 пощёчиной для чистых спортсменов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что допуск на Олимпийские игры в Париже не сдавших достаточного количества допинг-проб россиян является пощёчиной для чистых спортсменов.

«Если сказать, что российские спортсмены соответствуют тем же стандартам, что и другие спортсмены, это значит дать пощёчину чистым спортсменам», — приводит слова Тайгарта «РИА Новости» со ссылкой на AP.

Напомним, 8 декабря МОК допустил спортсменов из России и Беларуси на предстоящую летнюю Олимпиаду в нейтральном статусе при соблюдении ряда дополнительных критериев. В Оргкомитете ОИ-2024 поддержали допуск российских и белорусских спортсменов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.