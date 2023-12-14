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«Запад ждёт от Путина какого-то решения». Журова — о словах Путина про ОИ-2024

«Запад ждёт от Путина какого-то решения». Журова — о словах Путина про ОИ-2024
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах президента России Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Как мне кажется, Запад ждёт от нашего президента какого-то решения. В своё время их политики достаточно жёстко определялись по этому поводу, когда были бойкоты, и порой жалели о принятом решении. Но Владимир Владимирович всегда говорит, что он уважает суверенитет других стран и решение любого человека. Так что это даётся на самооткуп допущенным спортсменам.

В то же время Путин прекрасно понимает, что условия допуска россиян к Олимпиаде могут измениться. Стать более жёсткими, или, наоборот, вернутся флаг и гимн, и будет жаль, что вся команда отказалась. Даже если их было всего шесть человек, а в итоге они могли бы участвовать», — приводит слова Журовой RT.

Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в формате нейтральных спортсменов.

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